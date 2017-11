A Koch-testvérek 650 milliós kölcsönéből felvásárolták a Time-ot

David és Charles Koch az MSNBC reggeli műsorában.

Az amerikai konzervatívok legbőkezűbb támogatóinak, a politikai céljaik elérésére évente több tízmillió dollárt áldozó Koch testvérek segítségével 1,8 milliárd dollárért megvette a Time Inc-et, a világhírű Time magazin kiadóját a Meredith Corporation. Ez az Egyesült Államok konzervatívabb részén székelő kiadóvállalat eddig jellemzően életmódlapokat adott csak ki, mint amilyen a Better Homes & Gardens és a Shape.

A Meredith Corporation egymaga nem lett volna képes felvásárolni a céget, a Koch testvérek 650 millió dollárral szálltak be a vásárlásba. Korábbi tevékenységük és támogatási politikájuk alapján egyből fel is vetődött, hogy ezzel a bevásárlással is politikai céljaikat szolgálják. A Meredith Corporation ezt igyekezett cáfolni, közleményük szerint Kochék nem kapnak helyet az igazgatótanácsban, és "semmilyen befolyásuk nem lesz a Meredith szerkesztői és menedzsment-gyakorlatára".

A felvásárlást mindkét vállalat igazgatótanácsa egyhangúlag támogatta. Az egyesülő lapkiadók együtt 135 millió embert érnek el 60 milliós példányszámban terjesztett kiadványaikkal. (Via The Guardian)