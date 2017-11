Jó reggelt, ma sütni fog a nap!

Kezdjük a jó hírrel: nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, így az ország legnagyobb részén napos, vagy legalább változóan felhős idő várható. Meleg persze ettől még nem lesz, de a pillanatnyi helyzetnél, amikor Zalától Komárom-Esztergom megyéig egy fagyos sáv takarja az országot, csak-csak.

Az előrejelzés szerint már délelőtt mindenhol elmúlhat a fagy, a leghidegebb északi részeken is legalább +1 fok lesz, a legmelegebb, nyugati és déli területeken pedig akár +5 fok is! Délutánra, amikor az északi hegyekben és a Duna-Tisza közén zavartalan lesz már a napsütés, 5-8 fokig is melegedhet. Késő éjjel újra fagyok jöhetnek. (Via OMSZ)