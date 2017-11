Megtilthatja a civileknek az ételosztást a kormány

Félórával az ételosztás kezdete előtt a Blaha Luzja téren, 2014 márciusában Fotó: Botos Tamás / 444)

A Népszava birtokába került miniszteri rendelet szerint civilek és politikai pártok nem, kizárólag állami, önkormányzati és egyházi szervezetek kaphatnának területfoglalási engedélyt ételosztás céljából.

A javaslat egyelőre egyeztetés alatt áll más minisztériumokkal, de előzménye már volt korábban is: több civil szervezet is arról számolt be a lapnak, hogy hónapok óta nem kapnak területfoglalási engedélyt, annak ellenére sem, hogy önkormányzatok közül több is elengedte ennek költségét a karitatív szervezetek számára, akik így jellemzően vagy egyházakkal együttműködve (mögéjük bújva), vagy magánterületen - mint például a Heti Betevő kezdeményezés aktivistái - kénytelenek főzni és ellátni a rászorulókat.

A Keleti Csoportot vezető Baba Omar arról beszélt az ATV-ben, hogy több száz ember maradhat így rendszeresen meleg étel nélkül, és emberéletek kerülhetnek veszélybe, ezért akkor sem hajlandóak felfüggeszteni tevékenységüket, ha az esetlegesen a rendelet szövegébe ütközik majd. (Népszava / ATV)