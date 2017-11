Végveszélyben a világ legritkább pingvinfaja

A 21. században összeomlott a világ legritkább pingvinfaja, a sárgaszemű pingvin populációja. 2000-ben még hétezer egyedet számláltak, mostanra az állomány 1600-1800 egyedre csökkent.

Egy közelmúltban végzett madárszámlálás adatai alapján Whenua Hou szigetén a tenyészpopuláció fele eltűnt, Új-Zéland más részein is az elmúlt 27 év legkisebb populációját számolták.

Kevin Hague, az Erdők és Madarak nevű természetvédelmi csoport főnöke szerint a Whenua Houn nem fenyegetik sem őshonos, sem betelepült ragadozók az állományt, így a madarak pusztulását csakis a kereskedelmi halászok hálói okozhatják. A legfeljebb 80 centisre növő, kilenc kilósra hízó madarak fennakadnak a halászhálókban. A madarak vadászterületén jelenleg is aktívan halásznak rögzített hálókkal. (Via The Guardian)