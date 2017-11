Vona Orbánnak: "Szánalmas, hogy nem mer vitázni"

Az egyik utolsó alkalma nyílt rá Vona Gábornak hétfőn a parlamentben, hogy kérdezze Orbán Viktort az ország ügyeiről. Hamarosan végetér ugyanis a téli parlamenti időszak és a választásokig értelmes vitára annyi lehetőség sem lesz, amennyi idáig volt.

A Jobbik elnöke jelezte is, hogy emiatt a szokásos strómanozásnál és bankszámlázásnál kicsit elrugaszkodottabb kérdést tesz fel és a választási hajrára készülve vitára hívta Orbánt "Magyarország jelenéről és jövőjéről". Vona azzal próbálta felpiszkálni a miniszterelnököt, hogy a 2002-es énje, akit megismert a közös polgári körükben, nem csicskult volna be egy ilyen helyzetben.

"26 alkalommal vitáztunk itt, látom most pótvizsgára jelentkezik, megfontoljuk"

- flegmázta le Orbán Vona két percig tekergetett kérdését, csapkodták is térdüket a kereszténydemokraták, még Jakab István levezető elnök sem tudta megállni a somolygást. Pedig épp a válaszból derült ki, hogy Orbán nagyon is várta a kihívást, azt is tudta, hányszor vívtak a patkóban.

Vona azzal kontrázott, sajnálja hogy Miniszterelnök Úr továbbra is menekül (hangos nevetés a sorok között) és hogy csak sértegetni és gúnyolódni mer a kérdéseire adott válaszával. Azt is mondta, hogy őt viszont Orbán már nem tudja megsérteni, csak szánalmat vált ki belőle:

"Szánom önt, ahogy kapaszkodik a hatalmába, ahogy sportszerű eszközök híján csak aljas eszközökkel tud küzdeni és szánom azért, hogy egy fiatal lánglelkű demokratából egy kiégett és méltóságát veszített despota lett."

Orbán erre egy Fülig Jimmy idézettel válaszolt, ami szerint "uralkodni könnyű, csak trónhoz jusson az ember".

Színvonalas választási kampány elé nézünk.