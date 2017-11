Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoznak a botrányos Feneketlen-tavi lakópark ügyében

A Heti Válasz írta meg, hogy BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozni kezdett a Buda Gardens-botrány ügyében. Ez az a budai Feneketlen tó melletti telek, amit gyanús körülmények közt előbb privatizáltak, majd adtak tovább egy ingatlanfejlesztőnek, ami egy 350 lakásos lakóparkot tervezett oda.

Az augusztusban kirobbant ügyben ketten is, Tényi István hivatásos feljelentő és Szigetvári Viktor, az Együtt politikusa is feljelentést tettek. A Fővárosi Főügyészség előbb felejelentéskiegészítést rendelt el, most pedig a BRFK korrupcoó elleni osztálya nyomozni kezdett.