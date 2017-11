A legsúlyosabb vádak alól felmentették a bengázi támadást irányító líbiait

Lángokban az amerikaiak bengázi konzulátusa. 2012. szeptember 11-én szervezett terrortámadást intéztek a konzulátus ellen. A terroristák az amerikai nagykövetet, Chris Stevenst is meggyilkolták. Fotó: STR/AFP

A halálbüntetést ugyan megúszta, de így is életfogytiglani börtönbüntetést kaphat Ahmed Abu Hatala, a 2011. szeptember 11-i bengázi terrortámadás fő gyanúsítottja. Az ügyében ítélkező washingtoni szövetségi bíróság négy vádpontban bűnösnek találta, 14 másikban viszont felmentette.

A bíróság szerint az ügyészség azt bizonyítani tudta, hogy Hatala anyagi segítséget nyújtott a terrorizmushoz, összeesküdött a terroristákkal, amerikai tulajdont semmisített meg és veszélyeztette az amerikaiak bengázi konzulátusán dolgozók életét. A súlyosabb vádpontokat, így Stevens nagykövet és testőrei meggyilkolását viszont az ügyészek nem tudták kellően bizonyítani.

A New York Times értékelése szerint az ítélet bizonyíték rá, hogy milyen nehéz is a terroristák elítélése, ha a bizonyítékok nem teljesen egyértelműek. Példa volt erre az 1998-as tanzániai és kenyai amerikai követségek elleni merényletekkel megvádolt Ahmed Halfan Gailani ügye is. Őt szinte minden vádpont alól felmentették - az ügyészek minden egyes áldozat haláláért külön-külön is gyilkosságért ítéltették volna el -, de így is életfogytiglanit kapott, mert a terrorista összeesküvésben való részvételét bizonyították az ügyészek.

Hatalát 2014-ben az FBI ügynökei fogták el Líbiában, majd egy hajón napokig kínvallatták. A védelem szerint ez az eljárás törvénytelen volt. Viszont eredményes is, mert Hatala több társát is megnevezte, köztük azt a Musztafa al-Imámot is, akit októberben fogtak el Líbiában, és akinek az ügyét ugyanez a washingtoni polgári bíróság tárgyalja majd. (Via MTI, New York Times)