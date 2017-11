Nagyon rápörögtek a kínaiak a budapesti lakásokra

Az elmúlt évhez képest 40 százalékkal nőtt a magyarországi lakásokat célzó, Kínából érkező kereslet az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. A kínai vevőjelöltek elsősorban a II. és III. kerületben lévő 54-80 millió forintért, valamint a XIV., XVI. és XVII. kerületben lévő, 47-69 millió forint közötti áron hirdetett lakóingatlanokat keresik. „A fókuszkerületek közé tartozik Budán a II. és a III. kerület, ezekben a városrészekben a Kínából érdeklődők leginkább a 54-80 millióért kínált ingatlanokat keresik. A pesti oldalon a XIV., XVI. és XVII. kerület 47 és 69 millió forint közötti lakásai, házai a legnépszerűbbek a körükben” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: a befektetési cél miatt a belvárosi kerületek közül az V. és VI. kerület is a népszerűbb városrészek közé tartozik: itt tipikusan 78, illetve 42 millió forint értékű ingatlanok iránt érdeklődnek Kínából. Balogh László hozzátette, az elemzés célzottan a külföldi országokból érkező kereséseket vizsgálta, ehhez jön hozzá a már Magyarországon élő kínai állampolgárok által támasztott kereslet.

Az idén 18 százalékkal nőtt a magyar lakások iránti külföldi kereslet,

a legtöbb érdeklődés Németországból, Ausztriából és az Egyesült Királyságból jött.

Balogh László elmondta, hogy az európai országokból érkező kereslet egy része befektetési célú, mert a magyarországi lakóingatlanok a 2014-ben elindult áremelkedés ellenére is relatív olcsónak számítanak nemzetközi és régiós összevetésben is. A szakértő idézte az ingatlan.com korábbi, 2017 elején publikált elemzését, mely szerint a tényleges adásvételek alapján a külföldiek részesedése a magyar lakáspiacon 6-7 százalékosra tehető. A külföldiek az idén elsősorban a népszerűbb budapesti kerületek, többek között a XIII. kerületi lakások iránt érdeklődnek. A főváros mellett a Balaton-környéki és a gazdasági szempontból jelentősebb településeken, például Debrecenben, Győrben és Kecskeméten található ingatlanok iránt érdeklődnek külföldről. Népszerűnek számít még a nagy egyetemvárosok közül Miskolc, Pécs és Szeged is.