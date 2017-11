Íme, az ember, aki lekapcsolta Donald Trump twitterét

Nagyon okos, de nem tűnt olyasvalakinek, akit különösebben érdekelt volna a politika, mondták Bahtiyar Duysakról a Buzzfeednek. Mégis ő volt az, aki november elején 11 teljes percre megszabadította a világot Donald Trump hivatalos twitterfiókjától. Közéletileg ugyanakkor már korábban is aktív volt, ő volt egyeteme, a Kaliforniai Állami Egyetem East Bay-i fakultásán a Török Diákszövetség elnöke, és önkénteskedett egy helyi muszlim közösségi központban is. A központ Facebook-oldalán augusztusban közölt bejegyzésben képeket osztottak meg róla, amint bicikliket és iskolafelszerelést szállít ki hátrányos helyzetű és menekült gyerekeknek.

Bár csak külsősként, egy Pro Unlimited nevű szilícium-völgyi munkaerőkölcsönző alkalmazottjaként dolgozott a Twitternek, erre módja is volt, mert a felhasználói szolgáltatások területén dolgozva hozzáférése volt a Twitter technikai analfabéták számára is egyszerűen kezelhető felhasználóadminisztrációs rendszeréhez, amiben akár egy kattintással felfüggeszthetett vagy törölhetett felhasználói fiókokat.

Márpedig Duysak barátja szerint se volt technikai zseni. "Úgy tűnt, hogy boldog az állásával. Külsős volt, így gondolom egyszerű feladatokat kapott" - mondta a Buzzfeednek. Duysak a Birminghami Egyetemen bank és pénzügyekből diplomázott, az Egyesült Államokban a Kaliforniai Állami Egyetemen managmentet tanult posztgraduálisan. És ugyan a Pro Unlimited alkalmazottjaként más techcégeknek is dolgozott, de nem technikai feladatokon. A Google-nél és a Youtube-nál például a tartalom monetizációja volt a feladata.

A Twitternél viszont hozzáférése volt a könnyen kezelhető adminisztrációs felülethez. A Buzzfeed forrásai szerint a cég tisztában volt vele, hogy akár vissza is lehet élni az adminisztrációs felület jogosultságaival, de mégsem épített be biztosítékokat. "Volt róla szó, hogy a kiemelt [kék pipával jelölt, ellenőrzött] felhasználók fiókjait jobban védjék, de végül nem vezették be a kétlépcsős rendszert" - mondta a forrás.

Legalábbis november 3-ig biztos nem, de a Twitter aznapi közleménye szerint Trump fiókjának törlése után "biztosítékokat vezettek be, hogy ilyesmi ne történhessen meg újra". Hogy pontosan milyen biztosítékokat, azt a cég nem kívánta részletezni.

Az, hogy Duysak szabadon hozzáférhetett az eszközhöz, amivel törölhette Trump fiókját, még nem jelenti azt, hogy ezt törvényesen megtehette. Bár a Buzzfeed értesülései szerint a Twitter nem fontolgat jogi lépéseket, egy számítógépes bűnözés elleni amerikai törvény, a CFAA alapján akár büntetőeljárást is lehetne indítani ellene. Az elnöki testőrség november elején azt nyilatkozta, hogy nem folytatnak vizsgálatot az ügyben. Az FBI, ami a CFAA hatálya alá tartozó ügyekben eljár, nem reagált a Buzzfeed megkeresésére.

Duysak sem reagált a megkeresésekre. November 4-én, már Trump fiókjának törlése után viszont megváltoztatta Facebook-oldala borítóképét. Egy amerikai zászlót rakott ki, azzal, hogy "szeretem Amerikát":