148 milliárd forint világháborús kárpótlást követel Németországtól a Honfoglalás 2000

A rendszeresen bizarr közleményekben utazó és Vlagyimir Putyin egyik legnagyobb magyar rajongóinak számító civil szervezet friss megnyilatkozását az MTI hozta le.

Eszerint a Honfoglalás 2000 most a német kormánnyal egyre komolyabb diplomáciai csatákba bonyolódó lengyel kormányhoz csatlakozna, és ők is kártérítést követelnek a világháborúk okozta károk miatt.

Mint írják, Németország két világháború kirobbantásáért felelős, és ezzel mérhetetlen pusztítást okoztak Európában. Külön kiemelik a második világháború végét, amikor a német csapatok 1945 januárjában felrobbantották Budapest hét hídját, hogy ezzel lassítsák a szovjet csapatok előrenyomulását.

Az értelmetlen, indokolatlan barbárság óriási kárt okozott Magyarországnak.



– írják, majd áttérnek arra, hogy Magyarország eddig nem fordult hasonló igénnyel Németországhoz, és ugyan ma már az országban véghezvitt pusztítást nem lehet felmérni, de a hidak újjáépítésének költsége a mai árakon számítva lehetséges.

Ki is számoltak, és eredményeiket meg is írták Németország nagykövetségének: 148 milliárd forint megfizetését követelik a német államtól. A közleményük azzal zárul, hogy egyben követelni kéne a migránsok meghívása nyomán keletkezett kiadások (kerítés meg stb, írják) megtérítését is, de ennek a követelésnek a megállapítása a kormány feladata szerintük.