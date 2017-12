Donald Trump nem látogat el Nagy-Britanniába

A brit Telegraph úgy értesült, hogy amerikai diplomaták ejtették Donald Trump Nagy-Britanniába tervezett januári munkalátogatásának tervét. A döntés azután született meg, hogy az elmúlt napokban látványosan kezdett üzengetni Trump és a brit miniszterelnök, Theresa May, miután Trump Twitteren osztotta meg egy jelenleg gyűlöletbűncselekmény miatt vád alatt is álló angol szélsőjobboldali politikus muszlimellenes posztjait.

Az eredeti tervek szerint Trump 2018 januárjában látogatott volna az országba, ekkor adják át ugyanis Londonban az új amerikai nagykövetséget. A találkozón az amerikai elnök nem találkozott volna a királynővel, és a munkalátogatás keretei lehetőséget adtak volna annak is, hogy elkerülhessék egy olyan tömegtüntetés megvalósulását, amit egy klasszikus államközi vezetői találkozó előidézett volna.

A brit konzervatív lap ugyanakkor úgy tudja, hogy ez se fog végül megvalósulni, új látogatás időpontja pedig egyelőre nem szerepel a naptárban.

Csütörtökön a washingtoni brit nagykövet hivatalosan is panaszt nyújtott be Trump Twitter-posztjai miatt, May pedig ismét elmondta, hogy a Britain First nevű szélsőjobboldali politikusától bármit megosztani egy hibás lépés volt. Trump May első megjegyzésére nem bocsánatkéréssel reagált, hanem egy újabb Twitter-posztban azt javasolta a brit miniszterelnöknek, fókuszáljon inkább a terror elleni harcra, és ne őt kritizálja.

Nagy-Britanniában az összes mainstream párt elítélte az amerikai elnök lépését, az ellenzéki Munkáspárt képviselői pedig tömegtüntetéseket ígértek, ha Trump beteszi a lábát az országukba.

A Trump által megosztott posztok szerzője, a 31 éves Jayda Fransen a Britain First nevű formáció helyettes vezetője. A pártnak becslések szerint ezer követője lehet, soha nem értek el még értékelhető választási eredményt, Fransen a legutóbbi választáson 56 szavazatot kapott. Várhatóan jövő hónapban kell majd amúgy bíróság elé állnia egy nyári rendezvényen elmondott beszéde miatt, ami a hatóságok szerint gyűlöletkeltésre lehetett alkalmas. (Telegraph, Guardian)