A terézvárosi önkormányzat engedte meg az oroszoknak, hogy lefoglaljanak egy csomó parkolót a Bajza utca környékén

2017. november 7-én volt a Nagy októberi Szocialista Forradalom századik évfordulója, de egy olvasónknak más miatt jutottak eszébe aznap az oroszok. „VI. kerületi lakos vagyok, és rendszeresen a Székely Bertalan-Bajza-Kmety-Szinyei Merse bűvös négyes utcáin próbálok parkolni” – írta. Ebbéli szándékában egy ideje új jelenség akadályozza.

Hatvan méternyi orosz parkoló a Lendvay utcában. Fotó: Halász Júlia

Azt már megszokták, hogy az Andrássy út szervizútja és a Bajza utca páratlan oldala a Lendvay utcáig az orosz nagykövetség előtt parkoló, diplomata rendszámos autóknak van fenntartva. „Pár hónapja azt vettük észre, hogy gyakorlatilag az Aradi utca Bajza felőli részéből is le van foglalva egy csomó parkolóhely az orosz nagykövetség számára” – írta olvasónk, aki szerint amúgy ezek a parkolóhelyek a munkaidőn kívül üresen állnak, a helyiek viszont, bár jellemzően ők pont munkaidőn kívül használnák, még éjszakára se parkolhatnak oda. Legalábbis ha megpróbálják, „a rendőr úr nem rest odacammogni, ha kiteszed az indexed egy levelekkel eltakart, orosznak jelölt parkolóhelyet becélozva, és mogorván rád förmed, hogy hé, ide ne”.

2017 nyarától már az Aradi utva Bajza utca felőli végét is megszállták a követségi autók. Fotó: Halász Júlia

A problémával megkerestem a terézvárosi parkolási társaságot, az önkormányzatot, a külügyminisztériumot és az orosz nagykövetséget is. Az utóbbi egyáltalán nem válaszolt a megkeresésre, a parkolási társaság az önkormányzathoz irányított, a külügyminisztérium viszont szinte azonnal válaszolt. Tájékoztatásuk szerint a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi bécsi egyezmény ugyan ad bizonyos kiváltságokat és mentességeket a külképviseleteknek és a diplomatáknak, de még ez alapján is kötelesek betartani a fogadó állam jogszabályait. „Parkolási díjak fizetése esetén felhívjuk a figyelmet arra, hogy a díjért nyújtott parkolás szolgáltatásnak minősül, így a díjak megfizetése a nemzetközi jogi kiváltságokban és mentességekben részesülő személy (és adott esetben a küldő állam képviselete) részére is kötelező” – írták.

Ugyanakkor a diplomaták parkolási díjtartozását csak abban az esetben lehet behajtani, ha a küldő állam lemond diplomatája joghatóság alóli mentességéről. „A díj nem fizetése esetén [...] a fogadó állam különböző nehezítéseket léptethet életbe” – írták. Például meghosszabbíthatják a jogosítványok kiadási idejét a nem fizető követségek dolgozóinak.

Ezeket a Lendvay utcai parkolókat is az orosz diplomatáknak tartják fenn, mindenki más kocsiját elszállítják. Fotó: Halász Júlia

De, mint arra válaszában a külügy is felhívta a figyelmet, „a parkolóhelyek lefoglalása nem jogi kérdés”. „Sok esetben előfordul, hogy egyes intézmények a közút kezelőjétől kérnek és kapnak kijelölt parkolóhelyeket. Lehetséges, hogy az Orosz Nagykövetség is kért - és kapott - kijelölt parkolóhelyeket.”

Valóban. Végül a kerületi önkormányzat is megküldte válaszát. Eszerint a 30/2010 (VI. 4.) fővárosi közgyűlési rendeletének 36.§ (1) és (2) bekezdése alapján "a diplomáciai testületek legfeljebb a diplomáciai testületek épületei homlokzatának hosszában kijelölhető darabszámú kizárólagos használatú várakozóhelyet - a diplomáciai viszonosság figyelembe vételével - díjmentes használatba kaphatnak".

Az Aradi utcai követségi épületek Bajza utcai homlokzatával párhuzamos parkolókat is megszerezték. Fotó: Halász Júlia

Az önkormányzat tájékoztatása szerint ez esetben is ez történt. Az orosz nagykövetség ugyanis az Andrássy-Bajza-Lendvay-Munkácsy utcák határolta tömbön kívül az Aradi utca és a Bajza utca sarkán álló két saroképületnek is tulajdonosa, és kérelmezte, hogy ezek előtt az épületek előtt jelöljenek ki neki kizárólagos használatú várakozóhelyeket. Az önkormányzat képviselőtestülete pedig 219/2017 (VI. 29.) számú határozatában megadta tulajdonosi hozzájárulását, ez alapján jelölte ki a kizárólagos használatú várakozóhelyeket a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága.

Vagyis ezek szerint jogilag rendben van a dolog, ami csak azért tűnhet kirívónak, mert az Orosz Nagykövetség főépülete eddig is egy teljes tömbben foglalt parkolóhelyeket. Ahogy egyébként más, nagyobb budapesti nagykövetségek is - az Egyesült Államok és Nagy-Britannia képviseletei előtt ráadásul a terrortámadások veszélye miatt teljes utcákat zártak le a jármű-, illetve az amerikai követségnél még a gyalogos forgalom elől is.