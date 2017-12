Elképzelhető, hogy hónapok óta be volt drótozva Trump egykori tanácsadója

Amióta kiderült, hogy Michael Flynn tábornok, Trump egykori nemzetbiztonsági tanácsadója bűnösnek vallja magát a bíróság előtt, mindenki találgatni kezdett, hogy milyen mértékben működik együtt Flynn a hatóságokkal.

Robert Mueller különleges ügyész az orosz befolyásolás vádja ügyében indított nyomozást, és Flynnt a korábban felmerült vádpontokhoz képest végül csak egy enyhébb ügyben, az FBI-nak történt hazugság miatt vádolták meg, amit Flynn el is ismert. Sokak szerint ebben szerepet játszhatott az is, hogy Flynn együttműködik Mueller hivatalával, a Guardian pedig most arról ír, hogy a pénteki bírósági előterjesztésben rejlik egy mondat, ami arra utalhat, hogy Flynn akár lehallgató berendezést is viselhetett az elmúlt hónapokban.

Az előterjesztésben olvasható az a megállapodás, amit Flynn kötött a vádhatósággal, és ebben szerepel egy együttműködésre vonatkozó kitétel, ennek pedig egy alpontjaként, hogy Flynn részt vehet fedett bűnüldözői tevékenységekben.

A lapnak az igazsgásszolgáltatás működését jól ismerő források egybehangzóak állították, hogy ez valószínűleg bedrótozásra utalhat, azaz elképzelhető, hogy Flynn a nyomozás kezdete óta lehallgathatott beszélgetéseket, melyeken részt vett. Erre semmiféle konkrét bizonyíték nincs amúgy egyelőre, csak a megállapodás szövege alapján indultak be a találgatások, de szakértők megalapozottnak vélik az elképzelést, főleg annak fényében, hogy Flynn viszonylag olcsón megúszta a vádemelést.

Egy egykori szövetségi ügyész, John Flannery szerint mindenesetre mindazok, akik az elmúlt pár hónapban beszélgettek Flynnel a nyomozással összefüggő kérdésekről, most joggal berezelhetnek, valós esély van rá ugyanis, hogy beszélgetésüket Mueller hivatala, illetve az FBI is hallotta. Az egyik olyan személy, akiről elképzelhető, hogy volt ebben az időszakban a témával kapcsolatos beszélgetése Flynnek, az Trump veje, Jared Kushner lehet.

Azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy Flynn mikor döntött úgy, hogy együttműködik a nyomozással, azaz milyen régóta készülhettek ilyen felvételek.

Mueller hivatalának amúgy nem jogi kötelessége felfedni, hogy a megállapodás része a fedett akcióban való részvétel, ezért szakértők azt tippelik, hogy a különleges ügyész szándékosan írta ezt bele a dokumentumba, hogy a lehallgatás potenciális lehetősége a frászt hozza azokra, akiket ez érinthet.

Flynn amúgy a felmerült vádak alapján még mindig öt évnyi börtönbüntetést is kaphat, de ahogy a dokumentum fogalmaz, amíg teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, a várható büntetési tétel nulla és hat hónap között mozog.

Flannery szerint ilyen mértékű büntetéscsökkentést egyetlen ügyész se ajánlana fel, ha a vádlott nem szolgáltatna cserébe valami értékes bizonyítékot. (Guardian)