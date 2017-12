Folytatódik a borongós tél, egy-két napra bújik csak elő a nap

Fotó: Balogh Zoltán

Az Országos Meteorológiai Szolgálat menetrendszerű vasárnap esti előrejelzése azt mondja, hogy a hét elején továbbra is mínuszokra, szállingózó hóesésre és borongós, felhős időre kell számítani, viszont hét végére némi melegedés és napsütés érkezik.

Hétfőn és kedden alig-alig bújik elő a nap, hóesésre kell számítani az ország északi részén, esőre és havas esőre a Dunántúlon, plusz élénk szélre mindenhol. Nem kizárt, hogy ónos csapadék is eshet. A nappali maximum 0 és 6, az éjszakai hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 1 körül alakul majd. Szerdán már valami pislákolásra lehet számítani és lassan melegszik a levegő: 2 és 9 között alakul a legmagasabb hőmérséklet, éjszaka pedig továbbra is fagy majd, mínusz 5 és mínusz 3 között.

Csütörtökön már kevesebb csapadékra kell számítani és a nap is előbújik majd, főleg északon és az ország magasabb részein, de a levegő érdemben nem emelkedik majd. Pénteken már kimondottan sok napsütés érkezik, kivéve a Dunántúlt, ahol marad még a szürke, fátyolos ég, de a hőmérséklet már ott is érezhetően emelkedik majd. Itt-ott újra 10 foknál melegebb is lehet.

Amikor már elhinnénk, hogy enyhülés történik, akkor jön el a hétvége: szombaton és vasárnap ismét borongós lesz az idő, és ugyan nem hűl le, a nap visszahúzódik. SZombaton még maradnak a pluszok, de vasárnapra ismét 1-2 fok közelébe ereszkednek a nappali celsiusok is, éjszaka pedig mínusz 6 is lehet, és hó, eső, havas eső.