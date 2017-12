Két kutya, akik együtt vonyíthattak a Pink Floyddal

A poptörténelem egyik legnagyobb hatású kutyája egy németjuhász, Seamus lehet, aki teljesen váratlanul vokálozhatott egyet a poptörténelem egyik legnagyobb hatású zenekarának, a Pink Floydnak az egyik dalában.

A Dangerous Minds most felidézte, hogyan is zajlott az együttműködés: 1971-ben a Pink Floyd éppen studióban volt, hogy felvegyék hatodik albumukat, a Meddle-t. David Gilmour pedig éppen egy barátja, a Humble Pie és a Small Faces frontemberének, Steve Marriottnak a kutyájára, Seamusra vigyázott, így vitte magával a studióba is.

Steve Marriott és Seamus

Seamusnak volt már némi zenei karrierje, mivel előszeretettel vonyított rá zenékre: gazdája, a Small Faces-nek 1968-ban született dalában is vakkantott párat. A Pink Floyd tagjai a visszaemlékezés szerint hamar meglátták a lehetőséget a muzikális állatban, miután kiderült, hogy a kutya előszerettel vonyít együtt a hangszerekkel. És ha már így alakult, be is fogták egy dal erejéig, írtak egy külön számot a kutyának, ez lett a bluesos alapra felhúzott Seamus:

Ezzel a dallal zárult az 1971 Halloweenjekor megjelenő Meddle A-oldala, és a kritikusok meg számos rajongó szerint ez lett minden idők egyik legrosszabb Pink Floyd száma. Gilmour megvédte ugyan a felvételt, de azt elismerte, hogy másoknak ez az egész nem lehetett annyira vicces, mint amennyire nekik az volt.

Mindenesetre a szám elég hamar feledésbe merült, koncerteken se vették elő soha, egy kivétellel: a legendás koncertdokumentumfilmjük, a Pink Floyd: Live at Pompeii forgatásán.

Az 1971 októberében Pompejiben rögzített koncert a Meddle megjelenésekor történt, és ezért az album legtöbb számát eljátszották róla. Ugyanakkor Seamus persze nem utazott el a zenekarral Nagy-Britanniából Olaszországba, a véletlen azonban úgy hozta, hogy akadt egy másik kutya, aki hajlandó volt alávonyítani a számoknak.

Egy orosz agár, Nobs szállt be. A nőstény kutya egy ismert cirkuszigazgató lányáé, Madonna Bouglioné volt, aki a zenekar kérésére elvitte a felvételekre a kutyáját. A szám így kapott egy új alcímet is: Seamus (Mademoiselle Nobs) néven jegyezték fel ezt a verziót.