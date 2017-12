A szaúdiak valójában nem is lőtték le a hútik rakétáját

"A mi rendszerünkkel szedték le az égből" - büszkélkedett az amerikai Patriot rakétavédelmi rendszerre utalva 2017. november 5-én az Air Force One fedélzetén, útban Japán felé Donald Trump az előző nap Szaúd-Arábia fővárosára kilőtt rakétára utalva. Persze miért pont ebben mondott volna igazat. Mentségére szóljon, hogy a szaúdi hatóságok ugyanezt akarták elhitetni a világgal:

hogy a légvédelmük sikerrel hárította el a jemeni síita húti lázadók által Rijádra kilőtt rakétát.

Az esetről a közösségi médiában megjelent felvételek, műholdfelvételek és nyilvánosan elérhető információk elemzése alapján azonban nagyon úgy tűnik, hogy a szaúdi légvédelem, és az amerikai Patriotok kudarcot vallottak.

Ez csak azoknak lehet meglepő, akikben, hozzám hasonlóan, mélyen rögzült az amerikai hadiipari propaganda legjobban felépített mítosza a Patriot-rendszer tévedhetetlenségéről. Akkor az idősebb Bush elnök még arról beszélt, hogy a Patriotok majdnem tökéletes eredménnyel működtek. Ezt az állítást ugyan nem sokkal később már az amerikai hadsereg is cáfolta, de még ők is 40 százalékos sikerrátáról számoltak be. Abban a háborúban Szaddám Huszein Irakja elsősorban Izraelt célozta a Scud-rakétáival. A korabeli izraeli védelmi miniszter, a vezérkari főnök és a Patriot ütegekkel dolgozó izraeli technikai csapat vezetője két évvel az öbölháború után viszont már arról beszéltek, hogy az Izraelre kilőtt Scudok közül "talán egyet, de valószínűleg egyet sem" sikerült elfogniuk a Patriotokkal.

Minden jel szerint most sem volt más a helyzet. Az Irán támogatta hútik egy Burqan-2 rakétával támadhatták Rijádot, ez a Scud egy, a Közel-Keleten széles körben elterjedt helyi változata. A New York Times a Nemzetközi tanulmányok Middlebury Intézetének elemzése alapján azt írja, hogy a szaúdiak állításával szemben minden jel arra utal, hogy a hútik rakétája célba ért.

A szaúdiak lelkesen mutogatták a rakéta Rijád belvárosára hullt darabjait, de a törmelék elemzése arra utal,hogy azok kizárólag a hordozórakéta részei, a robbanótöltet valójában a rakéta célpontja, a rijádi reptér közelében, az egyik futópálya végén csapódott a földbe, alig egy kilométerre a belföldi utastermináltól. A Scud rakéták esetén ekkora távolságnál - mintegy ezer kilométernyiről lőtték ki a rakétát - az egy kilométeres szórás teljesen normálisnak, már-már pontos találatnak számít.

Az, hogy a töltet célba ért, a felvételek elemzése alapján azt is jelenti, hogy simán átrepült a szaúdi Patriot-ütegek felett, amik ha valamit, hát legfeljebb a levált hordozórakétát találhatták el. Az pedig, hogy a hordozórakéta leválik, a szakértők szerint a normál működés része. Jefrey Lewis, az elemzést végző csoport vezetője szerint talán még maguk a hútik se tudták, hogy valójában sikeres volt a rakétatámadásuk. "Nagyon közel álltak hozzá, hogy péppé rombolják a repteret" - mondta. A Timesnak név nélkül nyilatkozó amerikai illetékesek maguk is kétségbe vonták a szaúdiak állításait, bár ők egyelőre csak azt mondják, hogy semmilyen bizonyíték nincs a hútik rakétájának lelövésére.