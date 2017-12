A XXI. század legfontosabb magyar találmánya a melegítőnadrágszárból varrt tacskóruha

Első kézből mondhatom, hogy tacskóra nem könnyű ruhát húzni, aminek rengeteg oka van. Ebből a rengeteg okból egy csomót ikszelt ki egyszerre Andrea, amikor a pasija Adidas-mackónadrágjának a szárából alkotott a kígyótestre is pompásan rásimuló, azt össze ugyanakkor nem szorító tacskósportpulóvert.



Ebben a jeges időben ez már-már Politis-szintű kemény hír, vagy másképpen hard news. Hogy még keményebbek és közszolgálatibbak lehessünk, arra kérlek, hogy ha te is saját kezűleg gyártottál ruhát a kutyádnak, és az jól sikerült, fotózd le és esetleg pár mondatban az alkotói folyamatról is számolj be. A cím: szilyl KUKAC 444.hu