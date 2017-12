Ma olyan leszel, mint a gyáva népzenész: reszketve citerázol

E pillanatban sötét van és ahol írok, majdnem fagy, miközben máshol akár egész komoly mínuszok is röpködhetnek, aztán sok helyen lehet aránylag napos reggel következik, de nyugat felől sorra beborul mindenütt. Napközben is hideg marad, kicsivel fagypont felett, miközben hol eső, hol havas eső várható. Sőt a hegyekben szokás szerint akár havazhat is. Mindeközben helyenként élénk északi-északnyugati szél borzolja majd a kapucnikat., meg a kettősfronti hatás.

Mindez elkeserítő? Dehogy! Hallgasd meg például, milyen kedélyesen fogadja a Toy Dolls együttes, hogy énekesüket megtámadta a XX.-XXI. század népbetegsége, az igen kellemetlen asztma:

Ma ők legyenek a mérce, vidám reszketést!