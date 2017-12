Világsztárok lézerkezelése az éles látásért

Extra éles látás fájdalom nélkül A FEMTO kezelés teljesen fájdalommentes, kényelmes és biztonságos eljárás a tökéletes éles látás eléréséhez, ezért is választják ezt a minőségre nagyon adó hírességek és a kiváló pilóták, űrhajósok is. Nem túlzás azt állítani, hogy a femtolézernek köszönhetően sasszeművé válhatunk, hiszen a kezelés után látásélességünk 125%-os, sőt akár 160%-os is lehet, mint Rubint Rékának vagy Straub Dezsőnek. Nem csoda, hogy New Yortól Tokióig népszerű lett ez a kezelés.

Viszlát szemüveg és kontaktlencse!

Hihetetlen, de a kezelés során alkalmazott femtolézer magyar találmány, amit az USÁ-ban kutató fizikus, Dr. Juhász Tibor talált fel. Mind a NASA, mind az amerikai haditengerészet elsőként engedélyezte ezt a lézerszemészeti eljárást a legféltettebb kincsei számára. A teljesen biztonságos eljárás során a lézer a milliméter ezredrészének pontosságával dolgozik. Az egész kezelés - előkészítéssel együtt -mindössze 8-10 percet igényel szemenként. Szerencsére nincs fájdalmas lábadozás sem, másnap már dolgozhatunk vagy akár sportolhatunk is. Egy dolog fog csak biztosan megváltozni az életünkben: örökre eldobhatjuk a szemüveget!

Válassza a legjobb helyet, a Sasszemklinikát!

Magyarországon is elérhető a rendkívüli eljárás az ország legnagyobb és legkorszerűbb lézerklinikáján, a Sasszemklinikán, ahol már 20 év alatt 93.000 lézerkezelés történt. Írásos orvosi garanciát vállalnak minden lézerkezelésre.

Legyen Ön is sasszemű!

A FEMTO kezelést rengetegen választották már itthon is, többek között

Tatár Csilla, Gombos Edina, Lola, Kiss Norbi is, akik mind maximálisan

elégedettek az eredménnyel. Szabaduljon meg Ön is a szemüvegétől

vagy a kontaktlencséitől a femtolézer segítségével, és hát ki tudja, akár

még űrhajósnak vagy vadászpilótának is jelentkezhet!



Ingyenes alkalmassági vizsgálatra jelentkezem a Sasszemklinikára!