Emléktáblát állítanak Ferenczi Krisztinának, az Orbán család vagyonosodását feltáró újságírónak

Emléktáblával emlékezik a 2015 nyarán elhunyt színésznőre, íróra, újságíróra, a MÚOSZ tiszteletbeli tagjára a XIII. kerületi önkormányzat és a család. Az emléktáblát 2017. december 8-án, pénteken 11 órakor avatják fel Budapesten, a XIII. kerületben, a Pannónia utca 15. szám alatti ház falán - olvasható a MÚOSZ honlapján.

Ferenczi 1950-ben született, több színházban játszott, majd a rendszerváltás körül átképezte magát újságírónak, és a kilencvenes évek második felétől elsősorban az Orbán család üzleteivel foglalkozott, a bányákkal, a szőlővel, aztán pedig Felcsúttal.



A jövőről azt mondta 2015-ben, a halála előtt három nappal a Népszabadságnak adott interjúban:

„Azoknak, akik utánam jönnek, elsősorban azt kéne tovább vizsgálniuk, hogyan született meg az Orbán-közeli kör, Mészáros Lőrinc, Garancsi István és a többiek vagyona. Ha megyünk is kifelé a jogállamból, azért minden közpénzes tranzakciónak nyoma kell maradjon, és ez alighanem ezután is így lesz. Annak a megértése a legsürgetőbb, hogy kik ők valójában, és mi a szerepük az Orbán-rendszerben, a pénz, a vagyon és a hatalom körforgásában. Ha ez egyszer feketén-fehéren világossá válik, az bizonyosan döntő lélektani pillanat lesz. Magyarország miniszterelnökét minden bizonnyal még nagyon sokáig Orbán Viktornak fogják hívni, de akárhogy is, egyszer az aprócska mozaikokból – hála azoknak, akik folytatják a munkámat – összeáll majd a kép, napvilágra kerül az igazság. Megmutatkozik ennek a hatalomnak a valódi természete Tokajtól Felcsútig, Orbán Győzőtől Tiborcz Istvánig, és én egyszerre kívánom ezt a pillanatot Magyarországnak, és féltem is tőle.”



Egy évvel később a Népszabadság is Mészáros Lőrinc kezébe került, és egy ideig közvetve ő blokkolta a róla szóló Ferenczi-cikkeket.