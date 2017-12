Így készül egy profi a karácsonyi ajándékvásárlásra

Jön a Karácsony, így kérj csomagkiszállítást a webshopból, ha nem karod elszúrni

December eleje van, útnak indult a tömeg a boltokba, hogy a legjobb áron gyűjtse be a karácsonyfa alá valót. Persze nem mindenki szereti, ha laposra tapossák a forgatagban, ők webshopon mennek rá a kedvezményekre, ahol a nagy termékakciók már amúgy is november végétől elindultak.

Körbenéztünk a piacon: „A fekete péntek idén minden eddiginél nagyobb forgalmat bonyolított le a webshop-partnereinknél. Elemzőink szerint a karácsony előtti vásárlások egyre nagyobb része összpontosult a Black Friday, azaz fekete péntek akciói köré, de ezt követően is fennmaradt a roham.” – jelentette ki Jenei Péter az www.olcsobbat.hu ár-összehasonlító oldal képviselője. Ezt erősíti meg Magyarország egyik legnépszerűbb cipő webáruháza, a www.cipoplaza.hu is, a cipő webshop pl. huszonötszörös forgalomnövekedést ért el egyetlen nap alatt, de azóta is folyamatosan vásárolják a kedvezményes cipőket, csizmákat, akár karácsonyi ajándékként is. Az akciós árakra gyúró profi online shopperek a rendelés átvételével sem szórakoznak, mert ezen is szeretnek időt és pénzt spórolni. Megmutatjuk, mit nem tesznek soha és mit igen, hogy te is utánuk csinálhasd.

1. Nem tesznek felesleges kerülőutat a csomagért, és sohasem várnak a futárra

Aki a webshopos vásárlásnál Foxpost csomagküldő automatába kéri az online rendelését, ott veheti át a csomagot, ahol amúgy is gyakran megfordul: a bevásárlóközpontban, hipermarketben vagy más forgalmas csomóponton. A Foxpostnak 62 automatája van, de egyre többet telepít, hamarosan Szombathelyre, Dunakeszibe, Győrbe, Budaörsre és Budapest új helyszíneire is jönnek csomagküldő

szekrények. Mutatjuk:

Szóval nincs kerülőút a postára, nem kell átszabni a napodat és hazarohanni az időbeosztását rád erőltető futár miatt, de a kollégáid sem tesznek fel kellemetlen kérdéseket az irodába rendelt csomag láttán.

2. Nem állnak sorba a csomagkiadásnál és nem töltögetnek ki papírokat

A Foxpost valóban úgy működik, mint egy automata, még ha a háttérben rengeteg ember is dolgozik (velük persze egyáltalán nem kell találkoznod, hogy megkapd a csomagod). Az online vásárlásánál csak azt kell megadni, melyik város, melyik automatájába kéred a küldeményt, a Foxpost pedig sms- ben értesít, ha a cucc megérkezett. A sms-sel egy kódot is kapsz, ezt kell bepötyögni az automata termináljába, és a csomagot rejtő szekrény kinyílik. Az egész nem több, mint 1 perc, a hagyományos csomagátvételnél megszokott sorban állás és űrlaptöltögetés nélkül.



3. A karácsonyra rendelt csomagra nem várnak szilveszterig …



…hanem még karácsony előtt átveszik, hogy legyen idő becsomagolni. Ha a webshop elküldte a rendelésedet, a Foxpost 1 munkanapon belül kiszállítja a kiválasztott automatába, ahol 3 napon belül bármikor átveheted. Ha kiderül, hogy az áruval mégsem vagy boldog és mégsincs rá szükséged, 14 napon belül díjmentesen vissza tudod küldeni a webáruháznak. Címzéssel, irányítószámmal nem kell bajlódni, a csomagot jelölés nélkül, ugyanazzal a kóddal lehet visszaküldeni a kereskedőnek, amivel átvetted.

foxpost Fotó: Kiralyfotografus.www.kiraly.hu.kiraly@me.com

4. Soha nem fizetnek többet a kiszállításért, mint amennyi szükséges Aki csomagot rendel, gyakran szembesül vele, hogy a szállítás többe kerül, mint ami a dobozban van. A Foxpost korrekt áron szállít, és a tarifák az ünnepi szezon tiszteletére sem emelkednek. A webshopok többségében a Foxpost kiszállítás ára nem megy 850 Ft fölé. A Foxposttal persze nem csak fogadni, de küldeni is lehet csomagot. Ha az ünnepi időszakban beszerzett cuccot tovább akarod küldeni valakinek, ugyanilyen egyszerű az élet, íme. Ráadásul hasonlóan kedvező áron. Egy legfeljebb, 15 kilós (maximum 12 x 36 x 62 cm-es) csomag feladása például csak 790 Ft. A többi méretet itt tudod megnézni.