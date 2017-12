Megint havazni fog hétvégén

Pénteken - amikor hidegfront éri el hazánkat - még csak egy kis ködre, ködszitálásra lehet számítani, de egy szombaton Magyarország nagy területén lehet havazás - írja az Időkép.

Péntek délutántól beborul az ég, és megérkezik a csapadék is. Hajnalban -3, +4 fok közötti minimumokra számíthatunk, napközben déli, délnyugati maximumokkal, 6-13 fok valószínű. Az enyhe értékeknek köszönhetően esőzéssel indul a csapadékhullás, csak éjszaka válthat át havas esőbe, néhol havazásba.

Nagy területen havazhat

Szombaton országszerte borongós, csapadékos időjárás lesz jellemző. Nagyrészt havas eső, hó várható, a legfrissebb modellfutások szerint eleinte a Tisza vonaláig, majd a nap második felétől keleten is havazás veszi kezdetét. A legtöbb hó az Északi-középhegységben és a Dunántúli-dombság területén hullhat, itt az 5 cm-t is meghaladhatja a friss hótakaró vastagsága. A front mögött észak felől beáramló hideg levegővel a lehűlés is megkezdődik, -1, +5 fok közötti értékek valószínűek. A többfelé erős északias szelet viharos lökések is kísérhetik. Vasárnap nyugat felől a nap előrehaladtával mindenütt felszakadozik a felhőzet, a keleti tájakon még gyenge havazás, hózápor előfordulhat. Szeles marad az idő, élénk, erős nyugatias légmozgásra készülhetünk. Hajnalban -4, 0, majd napközben is mindössze -1, +4 fokos értékekre számíthatunk.