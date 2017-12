Valaki feltűnően hasonlít a polgármesterre az őrhalmi templom freskóján

Farkas Egon, Őrhalom független polgármestere arcvonásait vélik felfedezni a helybéliek a pár éve felújított Szent István király templom freskóján. Az őrhalmiak közül többen Facebook-csoportokban arról írnak, a festmény egyik alakja feltűnően hasonlít a polgármesterre, sőt, állítólag felesége és lányai is felismerhetők a képen.

A település lakosainak több csoportja is van Facebookon, ott is szó esik a furcsa hasonlóságról.



„Mindezek mellett megindult egy új pletyka is: az egyik képen jól felismerhető a falu egyik vezetője, felesége, és talán más családtagjai is. Biztosan nem a festő önkénye miatt kerültek oda. Kedves vezetőnk jogot formált arra, hogy örökös nyomot hagyjon, megörökítse magát ilyen magamutogató módon is templomunk falán”

– írja valaki az Együtt Őrhalom Fejlődéséért nevű csoportban. A hasonlóságra többen is felfigyeltek, egyikük magától a festőművésztől, Lencsés Zsolttól szerette volna megtudni, „kapott-e egy ukázt vagy kérést, hogy a képei nyomokban tartalmazzák a Farkas családot?” A freskófestő válaszában hosszú felvezetés után végül azt írja, a kérdésre nem a válasz.

„A technika mellett a téma kiválasztása mindig a papság és az egyházközség együttműködésén alapszik. Az együttműködés folyamán számtalan vázlat, látványterv egyeztetése és megfelelő színtervek elkészítése után kerülhet a kép megfestésre. A fő figurák karaktere szintén egyeztetés függvénye, hiszen egyháztörténeti és művészettörténeti hagyománya is van. A többi mellékszereplő kiválasztása teljes mértékben a művész egyéni szabadsága. Ez a munkamódszer, a freskó technikájához hasonlóan több ezer éves tradíción alapszik. Senki nem kényszerített a modellek kiválasztására. Sőt, sokszor az ellenkezője igaz. Soha nem az a cél, ha nincs kimondottan kérés erre, hogy az általam kiválasztott modellek akár hasonlítsanak is. A művész mindig igyekszik az adott hely, az adott táj szellemiségét, karakterét követni. (...) Válaszom az Ön kérdésére, bár egy szóban kérte, de én igyekeztem ezt más szemszögből is megközelíteni: nem.”

Fotó: Farkas Egon/Facebook

Az őrhalmi önkormányzat 2012-ben 5 millió, 2015-ben 1,5 millió forintos állami támogatást nyert el, előbbit a Szent István templom tetőszerkezetének felújítására, utóbbit a belső felújításra és festésre fordíthatták.



A finanszírozásról és a hasonlóságról Farkas Egont is kérdeztük, megkeresésünkre a polgármester úgy válaszolt, a freskó munkálataihoz „önkormányzati támogatást nem adtunk, ismereteim szerint más közpénz (pl. EMMI) sem került felhasználásra. Egyebekben nekem nincs illetékességem nyilatkozni.”