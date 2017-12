Az Európai Uniós Közbeszerzési Értesítő csütörtöki számában jelent meg a siker: a „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” címmel kiírt tendert a felcsúti Mészáros és Mészáros Kft. nyerte. A munkát a cég

Mészároséknál van még ok az örömre: Beatrix lánya férje is nyert. Homlok Zsolt a MÁV pályázatán futott be,