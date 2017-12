A MEOSZ elnöke arra kéri a politikusokat, hogy a 3-as metró akadálymentesítését ne tegyék politikai csaták eszközévé

Pénteken Tarlós Istvánnak, illetve 1kormánypárti és ellenzéki politikusoknak írt nyílt levelet Kovács Ágnes, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elnöke. Kovács arról írt, hogy hosszú ideje érdekvédelmi lobbit folytattak az M3-as metró teljes körű akadálymentesítéséért, de nem vezettek eredményre sem a szakmai egyeztetések, sem a hatályos hazai és nemzetközi jogszabályainkra való hivatkozások, sem az emberi jogi megközelítés, sem a civilek megmozdulásai.



Szerinte a témával kapcsolatban a döntéshozók hallgatnak, vagy olyan magyarázkodásokba kezdenek, ami mindenki számára méltatlan. Kovács úgy látja, hogy a M3-as metró ügye lassan túlmutat a valódi okon, és a választások előtt politikai csatározások színtere lett, pedig egy szakpolitikai kérdés.

Levelében úgy fogalmaz, elvárják, hogy ezt a méltatlan helyzetet ne tegyék a politikai csaták egyik eszközévé, és hogy a politika emelkedjen felül a helyzeten.

„Felhívom a figyelmüket arra is, hogy a fogyatékos emberek helyzetét senki se használja ki álságos módon politikai haszonszerzésre vagy a szavazatai növelésére! A fogyatékos emberek szavazatai nem eladók! Ne csak a választások idején figyeljenek a közösségünkre, hanem mindig! Ne csak ellenzékben legyenek harcosak a közösségünkért, hanem döntéshozói helyzetben is!”

– írja Kovács, majd így folytatja levelét:



„A jogszabályok nem arra valók, hogy kedvünkre facsarjuk érdekeink szerint, hanem a jogállam alapjai, amelyek mint zsinórmérték vannak jelen a mindennapjainkban.

Néhány hónap és 20 éves lesz „a fogyatékos emberek jogairól és esélyegyenlőségéről szóló törvény”, 10 éve ratifikáltuk és köteleztük el magunkat önként a „fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló” ENSZ-egyezmény hazai megvalósítása mellett, 14 éves az egyenlő bánásmódról szóló törvényünk, és idén 20 éves az épített környezetről és védelméről szóló törvényünk.

Mi kell még Önöknek ahhoz, hogy végre érdemi változások és döntések szülessenek?

Egymásra mutogatás helyett ideje érdemi lépéseket tenniük, hiszen Önöket a választóik, az ép és fogyatékosságban érintett emberek erre hatalmazták fel!

Az M3-as metró mindenkié, jogos elvárás ez a fogyatékos, kisgyermekes és idős választópolgárok részéről, hogy számukra is használható legyen mind a 20 állomása! Arra kérem Önöket, hogy magyarázkodás, egymásra mutogatás helyett inkább azért tegyenek, hogy minden magyar állampolgár számára hozzáférhető és biztonságos legyen felújítás után az M3-as metró!”



Tarlós István csütörtökön nyilatkozott az M1-nek, ekkor beszélt az M3-as metró állomásainak akadálymentesítése ügyében indított népszavazási kezdeményezésről is. A novemberben startoló metrófelújítás részenként csupán nyolc megállót akadálymentesítenek a húszból, ezügyben kezdeményezett népszavazást a szocialista Horváth Csaba.

Tarlós csütörtökön azt mondta, most "az az ember kezdeményezte" a referendumot, aki az egyik városvezető volt, amikor a 2-es metró felújításánál összesen egyetlen liftet építtettek és egyetlen állomást akadálymentesítettek. A főpolgármester úgy fogalmazott: ezt nem érzi túl ízlésesnek.

Kitért arra is, hogy a vonatkozó 1997-es törvényből nem derül ki, hogy lifteket kellene építeni, ezért még ha érvényes és eredményes is lenne a referendum, akkor sem következne belőle, hogy ezt kell tenni. Nem is egy műszaki megoldás létezik arra, hogy a fogyatékos emberek jogairól és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998-as törvénynek megfelelően megvalósítsák a metrófelújítást