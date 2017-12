Az amerikai szélsőjobb rászállt egy kutatóra, aki feltárta a Jingle Bells rasszista gyökereit

Kyna Hamill csak egy, két amerikai város közti barátságos rivalizálást akart eldönteni, de végül szélsőjobboldali trollok dührohamával találta szembe magát, akiket a Breitart és más rasszista orgánumok szabadítottak rá.

Hamill a legnépszerűbb angolszász karácsonyi ének, a Jingle Bells eredetét kutatta. Két amerikai város, a massachusettsi Medford és a georgiai Savannah már évtizedek óta verseng egymással azon, hogy valójában hol született a dal. Hamill kutatásai során megállapította, hogy egyik városban sem, mert azt valójában először Bostonban adták elő 1857 szeptemberében.

Hamill mintegy mellékesen ezzel azt is feltárta, hogy a dalt először feketére mázolt arccal énekelték, mert a megszorult dalszerző, James Pierpont még nagyobb sikert remélt attól, ha a korszellemnek megfelelően még az északi, szabad államokba szökött, és a téli szokásokba is beilleszkedni próbáló feketéket is kifigurázza.

Na, ez volt elviselhetetlen a karácsonyt amúgy is rendszerint átpolitizáló, a "karácsony elleni háború" fikciójában élő amerikai szélsőjobbnak. "A legújabb karácsonyi vita: a társadalmi igazságosság bajnoka szerint ez a karácsonyi klasszikus rasszista" - számolt be cseppet sem visszafogottan a történetről a Fox, az Egyesült Államokban meg éppen fehér nacionalistáknak becézett nácik kedvenc orgánuma, a Breitbart pedig már azt hazudta, hogy Hamill kvázi be akarná tiltani a dalt.

Hamillt gyűlölködő emailek tömegével árasztották el a feltüzelt rettegők, a Twitteren pedig # lett a nevéből. Pedig, mint azt a Guardiannak elmondta, soha nem állította, hogy a Jingle Bells kortárs kontextusban rasszista volna, és nem is próbált senkit lebeszélni arról, hogy énekelje. Csupán egy történelmi tényt állapított meg.

Hamill amúgy meglehetősen nyugodtan fogadta a váratlan hírnevet. Egyrészt elviccelődött azon, hogy a kutatását, amit a folyóiratban, ahol közölte, legfeljebb pár tucatnyian olvastak volna, így milliók ismerték meg. Másrészt a gyűlölködőkkel is megértő volt. "Még ha sok gyűlölködő levél tényleg szörnyűséges is volt, ezek az emberek csak kommunikálni akarnak. Csak beleragadtak a visszhangkamrájukba. Az van, hogy mindenki csak hallatni akarja a hangját, és már senki se hallgat a másikra" - mondta. (Via The Guardian)