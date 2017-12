Besurranó mosómedve karmolta össze egy négy hónapos csecsemő arcát Philadelphiában

Szerdán Philadelphiában egy négy hónapos kislány a szobájában aludt, amikor egy bemászó mosómedve megtámadta.

Az állat lerántotta a csecsemőt az ágyról, összekarmolta a arcát és végighúzta a padlón.

Közben az anya épp a hatéves fiát fürdette. Amikor zajokat hallott az emeletről, kilépett, és látta, ahogy a mosómedve leszalad a lépcsőn. A kislánya közben a szobájában a földön feküdt, az arca és a ruhája pedig tiszta vér volt. A sérülései miatt a gyereket a sebészetre kellett vinni, akár egy évig is eltarthat, amíg felépül.

Samuel Black,a gyerek apja a CBS-nek azt mondta, a lánya akár meg is halhatott volna. Most csapdát állítottak a mosómedvének, nehogy visszatérjen. A család csak nemrég költözött a környékre. A mosómedvét már kora este is látták, és amikor ezt jelezték a főbérlőnek, azt mondta, elkergette onnan. A támadás miatt most be akarják perelni. (CBS/BBC)