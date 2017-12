Elítélték a Londont végigrabló robogósokat

Londonban börtönre ítélték 10 tagját annak a robogós bandának, amelyik késekkel, kalapácsokkal és sarokcsiszolókkal felfegyverkezve támadtak rá három biztonsági őrre az egyik akciójuknál.

Fotó: MET police

A banda tavaly november óta legalább 17 üzletet rabolt ki Londonban, amikből csúcskategóriás iPhone és Samsung fejhallgatókat vittek el.



Fotó: MET Police

Minden alkalommal a Three üzleteibe törtek be, amivel közel 1,2 millió fontos kárt okoztak a vállalatnak a lopott áruk és a megugró biztonsági költségek miatt. Ráadásul azt a boltot be is kellett zárni, amit a banda összesen négy alkalommal raboltak ki. Végül úgy sikerült őket elkapni, hogy a Three GPS-es követőt szerelt néhány telefonjába, ami elvezette a rendőröket a robogós rablókig. A banda tagjai 10 és 18 év közötti büntetéseket kaptak. (BBC)