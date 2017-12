Jó reggelt, ma előzetest kapunk a karácsonyi időjárásból

A várható időjárás Magyarországon 2017. december 22-én Fotó: OMSZ

Mennyivel barátságosabb ez a hajnal a legutóbbinál, amit a saját bőrömön volt alkalmam megtapasztalni! Akkor országszerte fagyott, most viszont csak az ország keleti és nyugati végein ébrednek fagyban az emberek, a Balaton környékén viszont már most 5 fok van. Bár már ma is sok helyen várható több-kevesebb napsütés, napközben még csak 6-8 fokig fog felmelegedni, és éjszaka még újra fagyok várhatók.

Szombaton a péntekihez kísértetiesen hasonló lesz az időjárás, vasárnapra viszont akár 6-11 fok is lehet, és 25-26-án is 10-12 fokokra számíthatunk. Ha lesz is hó, az elolvad, idén ne álmodjunk fehér karácsonyról.