Karácsony Gergely: „Nem tudom azt ígérni, hogy ha én leszek a miniszterelnök, akkor minden nap karácsony lesz”

A Párbeszéd, az MSZP és a DK miniszterelnök-jelöltje arról is beszélt egy pénteki sajtótájékoztatón, hogy a választók jövőre eldönthetik, az ellenségképek, társadalmi konfliktusok élezése helyett Magyarországnak legyen-e "szelíd, halk szavú kormánya", amely azért robotol, hogy megjavítsa az életüket. Elmondta azt is, hogy nem tudja azt ígérni, hogyha ő lesz a miniszterelnök, akkor majd minden nap karácsony lesz.

Itt az is kiderült, hogy végül Karácsony mégis helyet kap az MSZP listáján, rögtön az elsőt. Illetve az is, hogy akkor is miniszterelnök-jelölt marad, ha nem valósul meg a teljes ellenzéki összefogás. (via MTI, Index)