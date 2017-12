Nem kell unatkozni a tévé előtt: 60 klasszikus filmet tett szabadon megnézhetővé a Filmarchívum

Az ünnepek alkalmából a Filmarchívum 60 klasszikus magyar filmet tesz elérhetővé december 22-től január 12-ig. Az akarják, hogy az interneten is könnyen elérhetőek és megismerhetőek legyenek a magyar filmtörténet klasszikusai és a Nemzeti Filmdigitalizációs és Filmfelújítási Programjának közelmúltban született eredményei.

A játékfilmek mellett a dokumentumfilmek is láthatók: háború előtti kultúrfilmek, a klipek őseinek számító zenés filmek, városfilmek és országimázs-filmek. Ilyen az az 1936-os Kolozsvárt bemutató oktatófilm is, amelyet eredetileg iskolákban vetítettek. Az archívum legkorábbi Budapest-filmje is bekerült a válogatásba 1916-ból, amelyre néhány éve találtak rá osztrák kutatók. De végre szabadon megnézhető a Hideg napok is.

EGÉSZESTÉS FILMEK:

A tolonc (1914, Kertész Mihály)

13 kislány mosolyog az égre (1938, Ráthonyi Ákos)

A varieté csillagai (1938, Baky József)

Két lány az uccán (1939, Tóth Endre)

Valahol Európában (1947, Radványi Géza)

Körhinta (1955, Fábri Zoltán)

Hannibál tanár úr (1956, Fábri Zoltán)

Éjfélkor (1957, Révész György)

Édes Anna (1958, Fábri Zoltán)

Két félidő a pokolban (1961, Fábri Zoltán)

Sodrásban (1963, Gaál István)

A tizedes meg a többiek (1965, Keleti Márton)

Húsz óra (1965, Fábri Zoltán)

Hideg napok (1966, Kovács András)

Utószezon (1966, Fábri Zoltán)

Csillagosok, katonák (1967, Jancsó Miklós)

Feldobott kő (1968, Sára Sándor)

Fényes szelek (1968, Jancsó Miklós)

Isten hozta, őrnagy úr! (1969, Fábri Zoltán)

Az ötödik pecsét (1976, Fábri Zoltán)

Bizalom (1979, Szabó István)

Megáll az idő (1981, Gothár Péter)

Szerencsés Dániel (1982, Sándor Pál)

Szaffi (1984, Dargay Attila)

Szamárköhögés (1986, Gárdos Péter)

Eldorádó (1988, Bereményi Géza)

Napló apámnak, anyámnak (1990, Mészáros Márta)

A mi gólyánk (1998, Gyarmathy Lívia)

Bibó breviárium (2001, Forgács Péter)

Kitüntetetten (2002, Almási Tamás)

Az élet vendége – Csoma legendárium (2005, Szemző Tibor)

RÖVIDFILMEK:

Lumiére-összeállítás (1896)

Budapest (1916)

Blaha Lujza temetése (1926)

A lakihegyi óriásadó (1933)

Találkozás a múlttal (1934)

Halálos tavasz (1935)

Jazz (1935)

Kincses Kolozsvár (1936)

Magyar triangulum (1937)



Miből élünk? (1939)

Tata, a tavak városa (1939)

Halló! Halló! (1940)

Látta-e már Budapestet télen? (1940)

Megjött a posta (1940)

A munka akrobatái (1940)

Boldogság vége / Az intéző úr (1941)

Film a filmről (1941)

Cigarettafüst (1941)

Így játsztok ti (1941)

Vidámsághangverseny (1942)

Tarkabarka (1942)

A hangod elkísér (1944)

Üsd pofon! (1944)

Budapest tragédiája (1946)

Képek a magyar némafilm történetből (1964)

Török Ferenc a Valahol Európában című filmről (2017)

Henrik Irén Dargay Attiláról (2017)

Werkfilm a Körhinta restaurálásáról (2017)

Werkfilm a Valahol Európában restaurálásáról (2017)

