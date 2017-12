A külföldön élő nyugdíjasoknak is elküldi a kormány a tízezer forintos utalványt

Ugyan az ég világon semmi értelme nincsen, de a magyar kormány "lakóhelytől és állampolgárságtól függetlenül", vagyis a határon túl élő nyugdíjasoknak is kiküldi a tízezer forint értékű Erzsébet-utalványt.

Ezt a pénzhelyettesítő eszközt, amivel a kormány gyakorlatilag az év elején elcsalt nyugdíjemelést adja oda jutalomként, Magyarországon kívül egyáltalán nem használhatják fel semmire - de mondjuk Magyarországon se akármire. A rezsit például nem ezzel fogják kifizetni a nyugdíjasok.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a szocialista Kórózs Lajos írásbeli kérdésére válaszolva árulta el, hogy a határon túliaknak is kiküldik az utalványokat. Kórózst az is érdekelte volna, hogy ennek milyen plusz költségei vannak - már azon felül, amennyiben a pénz helyett küldött pénzhelyettesítő amúgy kerül. Rétvári ebben későbbre ígért tájékoztatást. (Via 24.hu)