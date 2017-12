Árvizek, földcsuszamlások és legalább száz halott a Fülöp-szigeteken

Hatalmas árvizeket szabadított Mindanaóra a Tembin vihar. Fotó: FERDINANDH CABRERA/AFP

Száznál is több halottja lehet a Fülöp-szigetek déli részén tomboló ítéletidőnek. A Tembin névre keresztelt trópusi vihar Mindanao szigetén földcsuszamlásokat és áradásokat is okozott.

A legnagyobb károk Tubod és Piagapo városában keletkeztek, ahol házakat temetett maga alá a sárlavina. Tubodban legalább 19 halálos áldozatról tudnak. Lanao del Nortéban 62-en, Lanao del Surban 18-an, Zamboanga del Nortéban 46-an vesztették életüket.

Mindanao az egyik legszerencsétlenebb sorsú sziget a Fülöp-szigeteken, itt aktívak az al-Kaidával, majd az ISIS-szel is szövetséget kötő iszlamista szélsőségesek, ezért rendszeresek az összecsapások, amelyekben rengeteg polgári lakos is életét szokta veszteni. (Via BBC)