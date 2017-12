Az örökösödési illeték miatt házasodott össze két hetero férfi Írországban

Matt Murphy és Michael O'Sullivan a legjobb barátok. Az 58 éves O'Sullivan évek óta ápolja a 83 éves Murphyt, aki barátságukra és erre tekintettel rá akarta hagyni a házát. Az örökösödési szabályok miatt ez komoly terheket rótt volna O'Sullivanre, akinek ötvenezer eurót kellene fizetnie az öröklés után.

Ezért hát Murphy és O'Sullivan, a két heteroszexuális jóbarát pénteken összeházasodott. "Már harminc éve ismerem Mattyt. A második házasságom tönkremenetele után nagyon jó barátok lettünk. Minden partira elvittem magammal, minden barátommal összebarátkozott, nagyon szeretik" - mesélte a háromgyerekes O'Sullivan az Irish Mirrornak.

Barátságukat csak elmélyítették a csapások, amiket együtt éltek át. O'Sullivan hajléktalanná vált, Murphy pedig egy, a látását is károsító betegségben szenvedett. O'Sullivan viszonylag sok időt töltött Murphynél, aki végül azt ajánlotta neki, hogy költözzön hozzá. Murphy az ápolásért nem tudott fizetni, ezért végül felajánlotta, hogy barátjára hagyja a házat. De tudták, hogy O'Sullivan nem tudná kifizetni az örökösödési illetéket. A melegházasság ötletét végül Murphy egyik barátja dobta be viccből, de Murphynek szöget ütött a fejébe. "Egy este hozzám fordult, és elmesélte az ötletet, én meg azt feleltem, hogy elvenném".

O'Sullivan elismeréssel szólt az írországi meleg közösségről. "A melegek és leszbikusok valóban egyenlőséget teremtettek az országban. Keményen harcoltak, életük javában diszkriminálták őket, de kiharcolták maguknak az egyenjogúságot, és ezzel mindenki másnak is kiharcolták" - mondta. (Via The Guardian)