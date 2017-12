Horrorisztikus gyermekkorával magyarázta tettét a népligeti gyilkos

A gyerekkori traumáival magyarázta tettét a tavaly októberi népligeti gyilkosság gyanúsítottja, írja a Blikk. A 29 éves S. Krisztiánt december 20-án fogta el a rendőrség, miután idén december 13-án a tavaly októberihez kísértetiesen hasonló bűncselekményt kísérelt meg. Tavaly többször is fejbe vágott egy háromgyerekes anyát egy éles tárggyal, aki belehalt sérüléseibe, és most is egy magányos nőre támadt rá egy elhagyatott helyen, ismét a Népliget környékén. Mostani áldozata, egy ötvenes éveiben járó nő életveszélyesen megsebesült.

A rendőrök a tavalyi gyilkosság óta igyekeztek olyan bűncselekményt találni, aminek az elkövetési módja hasonló. Ez esetben térfigyelő kamerás felvétel is készült a támadásról, ez alapján tudták azonosítani az elkövetőt.

S. elfogása után beismerte a tettét, és a tavaly októberi gyilkosságot is. S. védője, dr. Willi Ildikó szerint ügyfele azzal magyarázta tettét, hogy fiatalkorában szexuálisan bántalmazták, és mert szüleivel se volt jó a kapcsolata, nem tanulta meg kezelni dühkitöréseit és agresszióját. S. ezért orvosi segítséget is kért a hatóságoktól, mondta Willi a Blikknek.

A bíróság pénteken elrendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását harminc napra. S.-t a gyilkosságért akár életfogytiglani börtönre is ítélhetik, a decemberi támadásért pedig öt év börtönt kaphat.