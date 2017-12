Ugyan az Utolsó Jedi bemutatója nagyon szépen megnyomta az év végi jegyeladásokat, Hollywoodnak így sincs sok oka az örömre: ugyan az amerikai mozipiac idén 11,38 milliárd dolláros bevétellel zárhat, ami csak kicsivel marad el a tavalyi év rekordjától, a jegyvásárlók száma tovább zuhant: várhatóan 1,26 milliárd jegyet adnak el összesen 2017-ben, ez pedig a legalacsonyabb érték 1995 óta.

A nagy studiók előzetes becslése alapján tavalyhoz képest 4 százalékkal fogyott kevesebb jegy, és erről a megkérdezett szakértők szerint az is tehet, hogy pocsék nyara volt a filmiparnak: a Wonder Woman vagy a Thor:Ragnarok ugyan nem futott rosszat idén, de az Alicen:Covenant és a The Mummy is csúnya bukás lett, szakmailag és bevételileg is.

Nem segít persze a jegyeladásnak a különféle streamszolgáltatások előretörése sem, a Netflix nyomán alapjaiban alakulnak át a filmnézési szokásaink. További tényező, hogy a csökkenő nézőszámra a terjesztők magasabb árakkal reagáltak, ezzel ugyan szinten tudták tartani a bevételeiket, de közben még több embert riaszthatnak el a moziktól a magas jegyárakkal.

Ezek a kihívások vezethettek oda is, hogy jelenleg épp hatalmas léptékekben alakul át a mozis piac: a Walt Disney Co. decemberben jelentette be, hogy 52,4 milliárd dollárért vásárolja meg a 21st Century Fox-ot. Közben az egyik legnagyobb amerikai mozilánc is elkelt, a Regal Entertainment Group múlt hónapban került a brit Cineworld tulajdonába 3,6 milliárd dollárért.

Látványos az is, hogy egyre kevesebb kézben összpontosul az amerikai moziipar: idén decemberre a teljes belföldi piaci részesedés 40 százaléka volt a Walt Disney és a Warner Bros kezében, míg 2012-ben a két akkori legnagyobb studió, a Sony és a Warner Bros csak a piac 30 százalékát birtokolta.

És fontos érv még az is, hogy mennyire látványosan hiányoznak az új ötletek Hollywoodból: sokan leírták már, hogy a gigantikus üzletté hízott filmiparból teljesen kiveszett a kockáztatási kedv, a studiók kevésbé kockázatosnak ítélnek egy egyszer már bevált ötlet leporolását, mint valami váratlant húzni. Idén nyárra viszont úgy tűnt, hogy a nézők végleg megunták ezt, nagyot bukott nézőszámokkal a Baywatch és a Transformers aktuális része is, még ha a költségeket be is hozták.



Viszont a belföldi eladások mellett évről évre fontosabb a nemzetközi piac Hollywood számára: idén 39,4 milliárd dolláros bevételt remélnek a studiók a külföldi forgalmazásokból, különösen a kínai piac lett értékes, de oda még mindig nehéz bejutni. (Los Angeles Times)