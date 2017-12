Az SCMP közölt részletes összeállítást arról, hogy hogyan áll mostanában a karácsony megítélése Kínában. Azt lehet tudni, hogy Kína a világ legnagyobb karácsonyi dekoráció és műfenyő előállítója, de közben az ország számos helyén nem nézik jó szemmel a karácsonyozást a hatóságok.

A Kommunista Párt ugyanis régóta nyugati kulturális befolyásolási kísérletet lát a karácsonyi ünnepekben: idén is keringett egy Hunan tartományában lévő egyetem ifjúsági szervezetei között egy felhívás, ami a karácsonyi ünnepségek kihagyására sürgette a fiatalokat. A levél kifejezetten arról beszélt, hogy a nyugati szellem ópiuma mérgezné a fiatalokat, és ezért nem árt elővigyázatosnak lenni.

Ha valaki párttag, akkor még fegyelmi eljárás is várhat rá a felhívás szerint, amennyiben ő vagy közeli családtagja mégis karácsonyozásra adná a fejét.

Fotó: Luo bo/Imaginechina

Más tartományokból is lehetett híreket hallani arról, hogy egyetemeken megtiltották a karácsonyi ünnepségeket, Hengyang városában pedig az utcai ünnepléseket is betiltották.

Kínában a kilencvenes évektől kezdve lett egyre népszerűbb a karácsony, de persze nem a vallás, hanem a fogyasztói kultúra terjedése nyomán: a kereskedők lehetőséget láttak a karácsonyi hangulat meglovagolásában, és persze ma is rengeteg karácsonyi tematikájú dolgot lehet vásárolni az Alibabán.

Épp ezért is nevezte egy elemző, Liu Kaiming meglepőnek, hogy egyes tartományokban még mindig tiltják a karácsonyt: ugyanis az ünnepre senki nem tekint vallási eseményként, sokkal inkább egy újabb fogyasztási és bulizási lehetőségként, mint amilyen mondjuk a szinglik napja.

Liu szerint most az a helyzet, hogy Kína egyszerre nyílt ki nagyrészt a globalizációnak, de közben belpolitikai okokból próbálják ezt mindig visszafogni. A hivatalos kommunista doktrina most a hagyományos kínai kultúra hangsúlyozását tartja fontosnak, a helyi döntéseket pedig úgy is lehet értelmezni, minthogy a pártkáderek alkalmazkodnak az új fővonalhoz.

Hszi Csin-ping ugyanis a XIX. kongresszuson beszélt arról októberben, hogy újra élettel kell megtölteni a nemzet kultúráját. (SCMP)