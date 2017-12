Már kétszázezer menekült dolgozik teljes munkaidőben Németországban

A dpa-nak adott interjúban számolt be arról a német szövetségi munkaügyi hivatal vezetője, hogy

idén 75 ezer fővel 195 ezerre emelkedett a teljes állásban foglalkoztatott menekültek száma.

Hasonló mértékű növekedés jövőre is lehetséges, mert a gazdasági fellendülés miatt sok új állás jön létre, köztük sok olyan, amit a hiányos szakmai képzettséggel és csekély nyelvtudással rendelkező menekültek is be tudnak tölteni, mondta Detlef Scheele.

Hetente nagyjából 2000 munkanélküli menekült talál állást, és idén legalább 9500 fiatal menekültet vettek fel ipari tanulónak a duális képzés rendszerében,



sorolta a hivatal vezetője. Amellett, hogy nő az állást találók száma, a regisztrált munkakeresőké is fog, figyelmeztetett Scheele, mert az integrációs és nyelvi képzést befejező menekültek közül sokan nem tudnak majd rögtön elhelyezkedni. (MTI/mdr.de)