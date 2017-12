Sírás a fa alatt: hamisított Lego volt a dobozban a távirányítós autó helyett, a Tesco vizsgálatot indít

József egy egy Lego-játékkal akarta meglepni a kisfiát, de aztán a fa alatt derült ki, hogy a Camponában található Tescóban vett játék dobozában nem a menő, távirányítós kocsi alkatrészei, hanem kínai hamisítványok voltak. A kisfiú pedig elsírta magát a csalódottságtól.

A férfi az Indexnek elmondta, hogy a távirányítós Technic-legót, ami egyébként 28-30 ezer forintba került, most akciósan le volt értékelve a felére. Kifejezetten ezért a játékért utazta be az összes boltot, szupermarketet, hogy végül megtalálja azt, amire kisfia leginkább vágyott. A csomagban pedig csak hamisított konckák és újságpapírok voltak. Az apa most a Facebookon olyan vásárlókat keres, akiket hasonlóan vertek át.

Azóta a posztja alatt még ketten jelezték, hogy ugyanígy jártak, egyikük a csepeli, másikuk a váci úti Tescóban vett kicserélt Legót. Mindhárman a Tescóban vették a drága Technic-típusú legót.

József a lapnak elmondta azt is, hogy a többi szülővel bemennek a központi Tescóba panaszt tenni. József szerint elég valószínű, hogy a kicserélésért felelősöket nem a nyíregyházi Lego-gyárnál kell keresni, ugyanis a csomagolásban talált reklámújságok budapestiek.

A Tesco az Indexnek annyit mondott, hogy elnézést kérnek, vizsgálatot indítanak. A vásárlókat pedig kártalanítják.