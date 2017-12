520 milliós beruházáshoz kapott uniós támogatást a cég, ahol most két és fél tonna undorító húst találtak

Nagyon látványos ünnepséget rendeztek a kalocsai Vén Família Kft. megnyitójára 2014-ben, az eseményen a polgármester is megjelent és beszédet mondott. Volt is minek örülni, hiszen a cég uniós források bevonásával tudta végrehajtani az összesen 520 milliós beruházást. A nagy eseményről akkor egy helyi lap is beszámolt.

Szerdán jelent meg a Nébih oldalán, hogy két és fél tonna olyan húskészítményt és fűszereket találtak ugyanennek a cégnek az üzemében, melyek forgalomba hozatalát megtiltották. A helyszínen készült videón penészes felvágottak és lejárt szavatosságú termékek is láthatók.

A 2014-es átadón Török Ferenc polgármester arról beszélt, hungarikumunk felhasználásával a céggel közös termékfejlesztésében is gondolkodnak, amivel a város és a családi vállalkozás hírnevét is öregbíthetnék. A polgármester akkor gratulált a családnak, és minden kalocsai figyelmébe ajánlotta a tartósítószerek és ízfokozók nélküli, helyben gyártott termékeket.