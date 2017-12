Adunk néhány tippet arra, hogyan legyél jóban a pénztárcáddal!

Biztosan mindannyiunkkal előfordult már, hogy elbizonytalanodva csóváltuk fejünket a hónap végén és nem értettük mi történt a kezdetben még „rózsásnak” mondható anyagi helyzetünkkel. Sokunkkal megtörtént már, hogy tovább nyújtózkodtunk, mint ameddig az a bizonyos takaró ért, majd az elhamarkodott vásárlás után arra lettünk figyelmesek, hogy egy újabb befizetésre váró számla néz velünk farkasszemet.

Az év vége felé nem is lehetne aktuálisabb kérdés az, hogy miként tartsuk kézben otthoni pénzügyeinket, hogyan kerüljük el az adósságspirál kialakulását.



Adunk néhány tippet arra, hogyan úszuk meg a családi kassza összeomlását.



A legfontosabb dolog a tervezés. Normál esetben a hónap elején mindenki pontosan tudja, hogy várhatóan milyen kiadásokkal kell megbirkóznia és ehhez mennyi bevétele társul. Érdemes ilyenkor a lehető legalaposabban összegyűjteni, hogy mire van szükségünk mindenképpen, és mi az, amit nélkülözhetünk. Készítsünk egy listát, jegyezzünk fel minden egyes számlát. Tartsuk magunkat a korábban rögzített tételekhez, de ha azon felül is megveszünk valamit, azt kétszer is gondoljuk át! A legjobban megtervezett kassza is felborulhat egy-egy előre nem látott kiadás miatt.

Mit tegyünk, ha emiatt megbicsaklik a költségvetésünk, és elmaradunk a számláinkkal?

A késve fizetés a legtöbb esetben késedelmi kamatokkal és extra költségekkel jár, de könnyen elkerülhetjük ezeket. Ha úgy látjuk, hogy biztosan nem tudjuk befizetni számláinkat értesítsük azonnal a szolgáltatót! Mindkét fél érdeke, hogy ne újabb problémákat hozzon létre, hanem az aktuális helyzetet rendezze. Ezért egyáltalán nem elképzelhetetlen egy mindenkinek megfelelő fizetési haladék vagy egy vadonatúj teljesítési konstrukció kialakítása.





Miért fontos, hogy időben jelezzük pénzügyi gondjainkat?



Ha nem fizettük be időben számláinkat, előfordulhat, hogy harmadik félhez fordul a számla kibocsátója, hogy segítsen rendezni a tartozást. Amennyiben erre kerül a sor, nagyon fontos, hogy minél hamarabb reagáljunk a megkeresésre. Ha nyitottak vagyunk a kommunikációban, elkerülhetjük a plusz költségeket és a tartozás rendezésére együtt találhatunk megoldást.

Ne dugjuk a víz alá a fejünket, ha pénzügyi problémáink vannak! A legrosszabb, amit tehetünk, hogy nem foglalkozunk a helyzettel és hagyjuk elfajulni a tartozásainkat. Minél hamarabb kérjünk segítséget és törekedjünk arra, hogy a pénzügyeinket alaposan megtervezve folyamatos kontroll alatt tartsuk! Ha keresnek bennünket, vegyük fel a kapcsolatot a számlát kiállító céggel vagy az általuk megbízott vállalkozással.