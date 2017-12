Karácsony előtt tűnt el a 17 éves Járomi Bence, azóta sem találják

December 23-án látták utoljára azt a tiszavárkonyi tinédzsert, akit most barátai és a rendőrség is nagy erőkkel keres, egyelőre mindhiába. A police.hu felhívása szerint Járomi Bence Szolnokon szórakozott a barátaival, ahonnan éjjel egykor, gyalog távozott. Azóta senki sem látta. A Blikk azt írja, a fiú barátaival együtt indult haza, de lemaradt a társaságtól. Utoljára a Tisza-parton látták, a telefonja azóta ki van kapcsolva, és Facebookra sem jelentkezett be. "Mivel a Tisza árad, így a vízszint már most magasabb, mint az eltűnéskor volt. Az első keresés nem járt sikerrel, most a rendőrök megpróbálják bemérni a telefonját, illetve elemezni a környéken készült kamerafelvételeket" – nyilatkozta a Blikknek Turi László, a szolnoki Életjel Mentőcsoport vezetője.