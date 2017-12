Négy ember állítja, hogy az övé a krokodil, ami karácsonykor bóklászott Melbourne utcáin

Karácsony napján kóborolt Melbourne utcáin az az édesvízi krokodil, amire most négyen mondják, hogy minden bizonnyal az övék. A krokodilt a hüllők befogásával foglalkozó szakember, Mark Pelley kapta el öt rendőr segítségével. Azóta négyen is megkeresték, hogy csakis az ő elveszett állatuk lehet az elkóborolt hüllő - meséte az ausztrál Age-nek a hüllőszakértő.

Victoria államban egyébként lehet legálisan krokodilt tartani - természetesen a megfelelő engedély birtokában. Kérdés, hogy a most jelentkezők vajon tisztában vannak-e azzal, hogy a most befogott állat akár három méter hosszúra is nőhet. Pelley egyébként úgy nyilatkozott, egész életében arról álmodozott, hogy egyszer azzal hívják, hogy a város utcáin korzózik egy krokodil, de azon még maga is meglepődött, hogy ez a vágyálma éppen karácsonykor teljesült.

Fotó: Mark Pelley