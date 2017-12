Félő, az idei szilveszter méltó lesz ahhoz a felelőtlen kormányzati politikához, amely 2017-ben jellemezte a hazai állatvédelmet

– írja közleményében a Zöld Válasz Egyesület. A 444 Központi Hírszerkesztősége ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a Zöld Válasz Egyesület közleményének hírértéke ugyan vitatható, de – mint az a címből is látszik – a nyelvi megvalósítás annyira erős, hogy joggal tarthat számot az olvasók érdeklődésére. A továbbiakban tehát:

„Az állatvédelmi szervezetek tavaly is arra figyelmeztetettek, hogy a petárdázás, illetőleg a pirotechnikai eszközök durva hang-és fényhatásai sokkoló hatással vannak háziállatainkra, és azok megriadva, akár 10 kilométert is megtehetnek félelmükben. Ennek ellenére január 3-án már több mint 600 elveszett kutyát kerestek, amiknek egy része soha nem is került elő. Sőt, sok olyan esetről is hallhattunk, hogy a kutyák menekülés közben fennakadtak a kerítésen, és ott pusztultak el.

Egyesületünk idén is hangsúlyozza, aki petárdázik, az felelősséggel tegye, mint ahogy a gazdik is tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a háziállatok átvészeljék ezt a számukra veszélyes időszakot. A megelőző intézkedések közé tartozik az állatok azonosításának biztosítása is, és ha már nincs chip a kutyusban vagy a cicában, akkor legalább egy bilétát tegyünk az állat nyakába.



Környezetvédelmi egyesületként azonban nem mehetünk el amellett, hogy bár idén is számos, az egész társadalmat megrázó állatkínzásos eset vált ismertté, mégsem sikerült elérni, hogy a kormányzat szigorítsa az állatvédelmi törvényt, hogy valóban elrettentő büntetést, letöltetendő szabadságvesztést kapjon az, aki egy állatot megkínoz, vagy elpusztít.



A Zöld Válasz Egyesület továbbra is egy rendezett, szabályzott állatvédelmi törvényt szorgalmaz, és ennek reményében várja a 2018-as évet.”