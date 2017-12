Megbüntették az ausztrál miniszterelnököt, amiért mentőmellény nélkül csónakázott

Malcolm Turnbull ausztrál miniszterelnököt megbüntették 250 dollárra, amiért karácsonykor mentőmellény nélkül vezette a felfújható gumicsónakját. A miniszterelnököt egy ausztrál újság fotósa fényképezte le, ahogy piros felsőben, de mellény nélkül ült a csónakban.



Malcolm Turnbull azt mondta, csak húsz métert ment a csónakkal, a móló és a part között. Hozzátette, hogy fogalma sem volt róla, hogy ilyenkor is mentőmellényt kell viselnie. “A szabályok sokszor nagyon technikainak tűnhetnek, de azért vannak, hogy biztonságban tartsanak minket, ezért mindig meg kell nekik felelnünk” - mondta. Így ő is megtanulta, hogy mindig viselnie kell a mentőmellényt. A parti őrség kivizsgálta az esetet, majd megbírságoták a miniszterelnököt. Turnbull szóviője szerint a bírságot be fogják fizetni. (The Guardian)