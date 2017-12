A Nagymenőkből ismert maffiózónak egy piti közlekedési bosszúállás miatt kell 8 évre börtönbe mennie

New York modernkori történetének egyik legismertebb bűnözője állt a bíróság elé a héten, és összesen nyolc évre börtönbe is került. A most 82 éves Vincent Asaro több mint negyven éve lett a Bonnano bűnbanda tagja, a szervezeten belül pedig kapitányi rangig jutott.

Asaro nem először volt bíróság előtt: vádolták már többek között az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb rablásának, az 1978-as Lufthansa-rablásnak az elkövetésével is, de ebben az ügyben végül két évvel ezelőtt nem tudták elítélni. Ez az a sztori, amit Martin Scorsese is feldolgozott minden idők egyik legjobb gengszterfilmjében, a Nagymenőkben. Ezen kívül vádolták már Asarót egy feltételezett besúgó meggyilkolásáért is, még 1969-ből.

Asaro még 2015-ben, felmentésekor Fotó: SPENCER PLATT/AFP





A mostani ítélet viszont egészen más ügyben született: Asaro azért kapott nyolc évet, mert résztvett egy úti bosszúállásban szűkebb otthonában, Queensben. Az ügyészség el is ismerte, hogy a mostani kemény ítélet annak is szól, hogy Asaro életét végigkísérték az erőszakos bűncselekmények.

A vádirat szerint 2012-ben egy autós bevágott elé, ez pedig annyira felbosszantotta Asarót, hogy a Gambino-család kapcsolatain keresztül a hatóságok adatbázisából derítette ki, ki az autó tulajdonosa, majd megbízott két embert, hogy keressék meg és gyújtsák fel a járművet. A gyújtogatást viszont kiszúrta egy New York-i rendőr. Asaro a bíróságon elismerte a bűnösségét és hülye dolognak nevezte a tettét. (Guardian)