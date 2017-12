Pogba megmentette a győzelemtől a Manchester Unitedet

Manchester United - Southampton meccset rendeztek szombat koraeste a Premier League-ben. José Mourinho csapata nincs nagy formában: a vége 0-0 lett, a bajnoki cím már decemberben elúszott, igaz, elsősorban a Manchester City varázslatos teljesítményének köszönhetően. Nem elégedettek a vörösök a két éve érkezett francia Paul Pogbával sem, akiért akkor rekordot jelentő 89 millió fontot, több mint 100 millió eurót fizetett a Juventusnak az angol csapat.



Pogba szombaton sem jutott közelebb a szurkolók szívéhez, a hajrában konkrétan sikerült megakadályoznia csapata vezető gólját is. 81 perc már eltelt a meccsből, amikor Nemanja Matic kapura kanalazott egy lepattanó labdát, és az be is csorgott volna érvényesen a jobb alsó sarokba, ha a lesen álló francia nem pöcköl bele centikre a vonaltól. De Pogba pöckölt, a partjelző lest jelzett, a bíró nem adta meg a gólt, és a győzelem elmaradt.



Mióta eltiltásából visszatért, nem megy a játék se Pogbának, se a Unitednek: legutóbbi öt tétmeccsük közül egyet sem tudtak megnyerni a vörösök.