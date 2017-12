Szamárköhögéssel kezelnek két Budapesten született kisbabát

Az Index értesülései szerint két Budapesten született csecsemőnél is kimutatták a ritkának mondható szamárköhögés fertőző betegséget. A legvalószínűbb az, hogy valamelyik szülőn keresztül fertőződhettek meg a gyerekek, akik ilyen fiatal korban még nem kaphatnak védőoltást.

A csecsemők egy magánklinikán születtek októberben illetve decemberben, egészségesen hazavitték őket születés után, de nehány hét elteltével kórházba kellett őket szállítani. A betegség, ami köhögés mellett gyakran kötőhártya-gyulladással és hányással is párosul, akár 10 napig is lappanghat a betegben. A csecsemők különösen veszélyeztetettek, mivel a köhögőrohamok akár légzéselégtelenséghez is vezethetnek.

Az Index úgy tudja a klinikai forrásai alapján, hogy az egyik gyerek édesanyján keresztül fertőződhetett meg. A magánklinika számára a Országos Tisztifőorvosi Hivatal semmilyen különleges intézkedést nem írt elő, mert az eddig információk szerint a megbetegedések nem mulasztás miatt következtek be. (Index)