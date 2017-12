Többmilliós nacionalista trollhadsereg működik Kínában

Míg Oroszország inkább algoritmusokra és botokra bízza a rendszerpárti üzenetek terjesztését az interneten, Kínában a hagyományos megoldásokban hisznek: a Financial Times cikke szerint többmilliós trollhadsereg működik az állam irányítása alatt.



Korábban is lehetett már hallani az 50 Centesek néven emlegetett trollhadseregről, arra utalva, hogy mekkora fizetség járt a tagoknak az egyes kormányhű posztokért. De az utóbbi időben megjelent a trollok egy olyan új serege, akik már fizetség nélkül is szívesen síkra szállnak a kormány és a nemzet mellett. A 'kis rózsaszíneknek' is becézett csoport a nevét egy ismert nacionalista fórumról kapta, aminek rózsaszín az alapszíne.

Az utóbbi időszakban pedig a kínai gazdaság előretörésével és az Egyesült Államok háttérbe szorulásával Kína látványosan a globális világ élére tört, ezzel párhuzamosan pedig a kormánypárti trollok a nemzetközi internetet is ellepték.



Az FT cikke szerint a kínai vezetés az elmúlt két évben tudatosan építette a jó netpolgár fogalmát: olyan kínai netezőket akarnak, akik büszkén hirdetik hazájuk nagyszerűségét az egész internet számára. Ide tartoznak a Kommunista Párt ifjúsági tagozatának tagjai, ahol kimondott cél, hogy mindenki vegyen részt online vitákban és álljon ki a kínai vezetés nagyszerűsége mellett.

Az amúgy is szigorú cenzúrával fogott kínai interneten hamar meghatározó hanggá váltak, és már a nemzetközi átszivárgásokat is látni.

Hszi Csin-ping egyik felhívása épp az volt, hogy terjesszenek pozitív energiákat, azaz hogy elősegítsék a kínai társadalom fejlődését, mindenki pozitív üzeneteket posztoljon az internetre. De a jó hangulatú főáram mellett létezik persze a tömeges ellehetetlenítés és vádaskodás taktikája is, azokkal szemben, akiket a rendszer ellenségének kiáltanak ki.

A Yale kutatója, Kate Yuan Tian elemzést is írt a 'kis rózsaszínek' működéséről. Ebben arról írt, hogy a nagy támadások mindig előre kitalált szlogenek felhasználásával zajlanak. Előre le vannak egyeztetve a bevetendő mémek, a kezdési idő, a résztvevőket pedig csoportokba szervezik. Nagy a belső fegyelem, az egész támadás részletesen kitervelve megy végbe. A párt is besegít ilyenkor, többek között készen küldenek például lejárató mémeket és szövegeket a tagok számára. Előre legyártott videóklipek és fotók is járnak, ezeket hol állami ügynökségek, hol magáncégek készítik el.



Az egyik ilyen felülről kigondolt mémszereplő egy nyúl, aki a kínai kommunista pártot ábrázolja, és sorra megalázza az amerikai sast.

A cikkből az is kiderül, hogy a trollseregbe belépők hozzáférhetnek a Facebookhoz is, ami amúgy az átlagos kínaiak számára nem elérhető az országban. Egyes belső csoportokban akár 40 ezer troll is van, innen szervezik a támadásokat, legyen szó akár tajvani függetlenségpárti politikusokról vagy olyan nemzetközi légitársaságról, ami a vád szerint rosszul bánik a kínai utasokkal. De szintén innen szerveztek tömeges támadást Lady Gaga Instagramja ellen, amikor az énekesnő találkozott a dalai lámával. (Financial Times)