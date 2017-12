Az Y-nál véget ér Sue Grafton ábécé-krimisorozata

Sue Grafton Fotó: Gino Domenico/AP

1982-ben adta ki ábécé-krimik néven elhíresült sorozata első, A, mint Alibi című kötetét, idén augusztusban pedig az Y is for Yesterday címűt, de a Z-ig már nem fog eljutni Sue Grafton. A 77 éves írónő lánya tájékoztatása szerint két évig tartó küzdelem után csütörtökön elvesztette a rákkal vívott csatáját, elhunyt.

"Bár tudtuk, hogy mi jön, váratlan és gyors volt. Pár nappal ezelőttig kifejezetten jól volt, aztán felgyorsultak az események. Sue mindig is azt mondta, hogy amíg csak lesz ereje, írni fog. Sokan tudjuk azt is, hogy mindig is tiltakozott könyvei megfilmesítése ellen, ahogy az ellen is, hogy négerek mások írjanak a nevében. Ezért, és drága Sue-nk iránt érzett mély szeretetünk és tiszteletünk miatt, az ábécé most az Y-nal ér véget" - írta.